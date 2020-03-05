Маррей может вернуться на Мастерсе в Майами

Энди Маррей из-за новых проблем с бедром в этом сезоне не провел еще ни одного матча.

Теперь же стало известно, когда шотландец может вернуться на корт.

"Тренируюсь и готовлюсь к турниру в Майами. Мышцы бедра работают нормально.

Я три месяца не играл в теннис. Мне нужно время, чтобы набрать форму и не допустить рецидива", - цитирует Маррея Eurosport.

Энди Маррей в концовке прошлого сезона выиграл свой первый титул с момент эндопротезирования тазобедренного сустава. Экс-первая ракетка мира стал чемпионом Антверпена, обыграв в финале Стэна Вавринку.