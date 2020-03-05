На турнире в Индиан-Уэллсе примут дополнительные меры предосторожности

Организаторы турнира категории "Мастерc" в Индиан-Уэллсе (США) примут дополнительные меры предосторожности на соревнованиях в связи с распространением коронавируса.

"Мы пристально наблюдаем за развитием ситуации с коронавирусом. Мы остаёмся настроены позитивно на этот "Мастерс" и ожидаем, что сможем совсем скоро поприветствовать всех на Индиан-Уэллсе.

Мы в постоянно контактируем с WTA и ATP, соблюдаем рекомендации здравоохранительных организаций и продолжаем следить за ситуацией.

Мы установили более 250 дополнительных дезинфицирующих устройств для рук на всей территории и активно работаем с нашим персоналом и волонтёрами, чтобы изучить лучшие методы охраны здоровья.

Наш самый главный приоритет – здоровье спортсменов, болельщиков и всех, кто причастен к турниру", – приводит слова организаторов Daily Express.

"Мастерс" в Индиан-Уэллсе пройдёт с 12 по 22 марта.