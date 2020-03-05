  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. На турнире в Индиан-Уэллсе примут дополнительные меры предосторожности
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На турнире в Индиан-Уэллсе примут дополнительные меры предосторожности

Теннис
(1 голосов)

Причиной стал коронавирус

На турнире в Индиан-Уэллсе примут дополнительные меры предосторожности
Новина українською

Организаторы турнира категории "Мастерc" в Индиан-Уэллсе (США) примут дополнительные меры предосторожности на соревнованиях в связи с распространением коронавируса.

"Мы пристально наблюдаем за развитием ситуации с коронавирусом. Мы остаёмся настроены позитивно на этот "Мастерс" и ожидаем, что сможем совсем скоро поприветствовать всех на Индиан-Уэллсе.

Мы в постоянно контактируем с WTA и ATP, соблюдаем рекомендации здравоохранительных организаций и продолжаем следить за ситуацией.

Мы установили более 250 дополнительных дезинфицирующих устройств для рук на всей территории и активно работаем с нашим персоналом и волонтёрами, чтобы изучить лучшие методы охраны здоровья.

Наш самый главный приоритет – здоровье спортсменов, болельщиков и всех, кто причастен к турниру", – приводит слова организаторов Daily Express.

"Мастерс" в Индиан-Уэллсе пройдёт с 12 по 22 марта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: us open
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...