Стаховский: Буду помогать сборной даже после завершения карьеры

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал о планах на будущее.

В последнее время вы пугаете всех быстрым окончанием карьеры. Если это все же произойдет после "Уимблдона", то готовы ли вы будете еще сыграть за сборную?

"Если я буду нужен команде, конечно, я буду играть. Нельзя закончить профессиональные выступления и сразу же разучиться играть в теннис.

Я сказал об этом, потому что действительно недоволен своими выступлениями и я не вижу смысла биться головой о стену, когда эти двери уже закрываются.

Результатов нет, у меня теряется мотивация тренироваться и готовиться. Потому что если нет результатов, то какой смысл во всем этом?

Если не на корте, то где вы видите свое будущее?

Оно будет связано со спортом. Сейчас у меня очень много предложений по миру тенниса. Они не касаются тренировки и не из Украины. Предложения очень интересные, но нужно брать семью и очень далеко переезжать.

Также мы только начали реализацию вина и этим тоже нужно заниматься. В общем очень много дел, которыми можно было бы заняться после завершения карьеры, – сказал Стаховский.