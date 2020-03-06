Монтеррей. Свитолина легко вышла в четвертьфинал

В 1/8 финала турнира в Монтеррее Элина Свитолина за 1 час и 19 минут в двух сетах разобралась со 142-й ракеткой мира из Беларуси Ольгой Говорцовой.

Проблемы в матче у лидера посева были только на первых минутах, когда Свитолина уступала 0:2 и была близка к потере еще одного гейма на своей подаче. Украинка быстро сравняла счет и до конца матча больше не выпускала инициативу из своих рук.

В матче с Говорцовой Свитолина не подала ни одного эйса, совершила одну двойную ошибку, реализовала 4 из 10 брейк-поинтов и проиграла два гейма на своей подаче.

Впервые в сезоне выиграть три матча подряд Элина Свитолина попробует в матче с 17-летней канадкой Лейлой Анни Фернандес, которая на прошлой неделе дошла до финала в Акапулько.

Монтеррей. WTA International с призовым фондом $275,000. 2-й раунд

Элина Свитолина (Украина, 1) – Ольга Говорцова (Беларусь) – 6:3, 6:4