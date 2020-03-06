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Монтеррей. Свитолина легко вышла в четвертьфинал
Первая ракетка Украины одержала вторую победу на турнире в Мексике.
В 1/8 финала турнира в Монтеррее Элина Свитолина за 1 час и 19 минут в двух сетах разобралась со 142-й ракеткой мира из Беларуси Ольгой Говорцовой.
Проблемы в матче у лидера посева были только на первых минутах, когда Свитолина уступала 0:2 и была близка к потере еще одного гейма на своей подаче. Украинка быстро сравняла счет и до конца матча больше не выпускала инициативу из своих рук.
В матче с Говорцовой Свитолина не подала ни одного эйса, совершила одну двойную ошибку, реализовала 4 из 10 брейк-поинтов и проиграла два гейма на своей подаче.
No.1 seed moving ????@ElinaSvitolina defeats Govortsova, 6-3, 6-4, at @Abierto_GNP! pic.twitter.com/8l9ZpMs8LW— WTA (@WTA) March 6, 2020
Впервые в сезоне выиграть три матча подряд Элина Свитолина попробует в матче с 17-летней канадкой Лейлой Анни Фернандес, которая на прошлой неделе дошла до финала в Акапулько.
Элина Свитолина (Украина, 1) – Ольга Говорцова (Беларусь) – 6:3, 6:4