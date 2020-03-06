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Свитолина бьет белоруску на турнире в Мексике. ВИДЕО
Лучшие моменты матча второго раунда в Монтеррее между Элиной Свитолиной и Ольгой Говорцовой (6:3, 6:4).
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