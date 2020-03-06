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Цуренко выиграла третий матч в Индиан-Уэллсе
Опытная украинка сыграет в четвертьфинале турнира WTA 125k в США.
В третьем круге Oracle Challenger Series Леся Цуренко за 1 час и 12 минут обыграла британку Кэти Бултер (6:3, 6:3).
Цуренко в первом сете сделала два брейка, чем компенсировала один неудачный гейм на своей подаче. Во второй партии Леся при счете 0:2 до конца матча позволила Бултер взять только один гейм.
Победа над Бултер позволила Цуренко в онлайн-версии мирового рейтинга вернуться в топ-150.
За выход в полуфинал Индиан-Уэллса Леся Цуренко поспорит с 19-летней сербкой Ольгой Данилович, которая в рейтинге WTA идет 179-й.