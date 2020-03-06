  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Цуренко выиграла третий матч в Индиан-Уэллсе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цуренко выиграла третий матч в Индиан-Уэллсе

Теннис
(2 голосов)
Цуренко выиграла третий матч в Индиан-Уэллсе
Новина українською

Опытная украинка сыграет в четвертьфинале турнира WTA 125k в США.

В третьем круге Oracle Challenger Series Леся Цуренко за 1 час и 12 минут обыграла британку Кэти Бултер (6:3, 6:3).

Цуренко в первом сете сделала два брейка, чем компенсировала один неудачный гейм на своей подаче. Во второй партии Леся при счете 0:2 до конца матча позволила Бултер взять только один гейм.

Победа над Бултер позволила Цуренко в онлайн-версии мирового рейтинга вернуться в топ-150.

За выход в полуфинал Индиан-Уэллса Леся Цуренко поспорит с 19-летней сербкой Ольгой Данилович, которая в рейтинге WTA идет 179-й.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леся Цуренко Кэти Бултер
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...