Цуренко выиграла третий матч в Индиан-Уэллсе

Опытная украинка сыграет в четвертьфинале турнира WTA 125k в США.

В третьем круге Oracle Challenger Series Леся Цуренко за 1 час и 12 минут обыграла британку Кэти Бултер (6:3, 6:3).

Цуренко в первом сете сделала два брейка, чем компенсировала один неудачный гейм на своей подаче. Во второй партии Леся при счете 0:2 до конца матча позволила Бултер взять только один гейм.

Победа над Бултер позволила Цуренко в онлайн-версии мирового рейтинга вернуться в топ-150.

За выход в полуфинал Индиан-Уэллса Леся Цуренко поспорит с 19-летней сербкой Ольгой Данилович, которая в рейтинге WTA идет 179-й.