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Свитолина: Важно сосредоточиться на своей игре

Теннис
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Первая ракетка Украины оценила свои выступления в Монтеррее.

Свитолина: Важно сосредоточиться на своей игре
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Во втором раунде турнира WTA в Мексике Элина Свитолина обыграла Ольгу Говорцову (6:3, 6:4) и вышла на 17-летнюю канадку Лейлу Анни Фернандес, которая ранее выбила именитую Слоан Стивенс.

"Чувствую себя отлично. Я в хорошей форме и готова играть в четвертьфинале. Каждый матч много значит, и я стараюсь подготовиться ко всему, что меня ждет.

Я старалась все время быть начеку и очень быстро двигаться. Считаю, что именно это позволяло оставаться сконцентрированной на каждом розыгрыше.

Моя следующая соперница? Знаю, что Фернандес начинает хорошо играть в 2020-м. Она отлично бьет по мячу. Мне нужно быть готовой и стараться доминировать. Мне важно просто сосредоточиться на своей игре", - приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

Элина Свитолина в матче с Лейлой Анни Фернандес поспорит за свой первый полуфинал в сезоне.

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В статье: Элина Свитолина
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