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Кубок Дэвиса. Стаховский уступил 279-й ракетке мира

Теннис
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Украинец не сумел выиграть решающий сет

Кубок Дэвиса. Стаховский уступил 279-й ракетке мира
Новина українською

В пятницу, 6 марта на корте Дворца спорта "Юность" Сергей Стаховский открыл матч Кубка Дэвиса, в котором сборная Украины играет против Китайского Тайбэя. Соперником Сергея стал Цзен Чжуньсинь.

Одиночный разряд. Кубок Дэвиса

Сергей Стаховский – Цзэн Чжуньсинь 1:2 (6:3, 1:6, 2:6)

Матч продолжался 2 часа и 6 минут, украинец хорошо начал матч и сумел выиграть первую партию, а вот вторую - проиграл. Все решалось в 3 сете, в котором Стаховский не смог навязать сопернику свою игру. Таким образом Китайский Тайбэй повел во встрече против Украины плей-офф Первой Мировой группы 1:0.

Во втором матче дня Илья Марченко сыграет с У Тунг-Лином.

Напомним, что победитель матча Кубка Дэвиса между Украиной и Китайским Тайбэем в сентябре проведет матч за выход в квалификацию Финала Кубка Дэвиса 2021 года против одной из сборных, которая проиграет на отборочном этапе этого сезона.

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В статье: Сергей Стаховский Кубок Дэвиса
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