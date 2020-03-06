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Марченко уступил во втором матче Кубка Дэвиса

Теннис
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Украина проигрывает Тайваню 2-0

Марченко уступил во втором матче Кубка Дэвиса
Новина українською

После первого дня соревнований в матче Кубка Дэвиса в Мировой группе I между сборными Украины и Тайваня команда Тайваня повела со счетом 2-0.

Кубок Дэвиса. Одиночный разряд

Илья Марченко - У Тунлинь 4-6 4-6

Во втором матче Илья Марченко уступил У Тунлиню. Напомним, что в в первом матче поражения потерпел Сергей Стаховский.

В субботу должны состоятся три поединка: откроет программу дня парный матч, затем сыграют лидеры сборных, последними на корт выйдут вторые ракетки команд Украины и Тайваня.

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В статье: Сергей Стаховский Илья Марченко
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