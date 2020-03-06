Победительница АО вышла в полуфинал турнира в Лионе

Американская теннисистка Софья Кенин, посеянная под первым номером на турнире в Лионе (Франция), одержала победу в четвертьфинальном матче против француженки Осеан Доден.

Софья Кенин - Осеан Доден 6:1, 6:7, 6:2

Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. На счету Кенин 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14. Доден 13 раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов.

В следующей стадии турнира американская теннисистка встретится с победительницей встречи между бельгийкой Элисон ван Эйтванк и француженкой Каролин Гарсией.

На данный момент победительница Australian Open – 2020 располагается на пятой строчке рейтинга WTA.