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Победительница АО вышла в полуфинал турнира в Лионе

Теннис
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Кенин близка к завоеванию ещё одного титула

Победительница АО вышла в полуфинал турнира в Лионе
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Американская теннисистка Софья Кенин, посеянная под первым номером на турнире в Лионе (Франция), одержала победу в четвертьфинальном матче против француженки Осеан Доден.

Софья Кенин - Осеан Доден 6:1, 6:7, 6:2

Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. На счету Кенин 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14. Доден 13 раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов.

В следующей стадии турнира американская теннисистка встретится с победительницей встречи между бельгийкой Элисон ван Эйтванк и француженкой Каролин Гарсией.

На данный момент победительница Australian Open – 2020 располагается на пятой строчке рейтинга WTA.

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В статье: София Кенин
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