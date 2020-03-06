Стаховский: Хуже чем сегодня уже стать не может

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский поделился впечатлениями от матча плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.

"Соперник сыграл стабильно в корт, супер-агрессивного темпа не было, поэтому это, скорее, был мой "косяк", при чем очень большой. В первом сете на подаче я играл лучше, во втором и третьих сетах процент на подаче был просто провальный. Без подачи тоже можно было абсолютно свободно играть, но возникли еще и проблемы на приеме. Какой-то немножко развал произошел, к сожалению.

Мне нечем себя оправдать по факту. Я думаю, что Илье Марченко будет с ним проще играть, потому что это его игра. Он особо темпом не давит, у Ильи будет время, главное, чтобы сейчас он поборолся за первое очко. Не могу сказать, как будет выглядеть мой рисунок игры завтра, но хуже чем сегодня уже стать не может".