Цуренко вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 152) выиграла матч 1/4 финала турнира серии WTA 125k в Индиан-Уэллсе (США).

За выход в полуфинал она поспорит с Ольгой Данилович из Сербии (WTA 179).

Цуренко уступила в первом сете, но смогла реабилитироваться и выиграть в трех сетах матч, который длился 2 часа и 27 минут.

WTA 125k. Индиан-Уэллс (США)

Женщины. 1/4 финала

Ольга Данилович (Сербия) – Леся Цуренко (Украина) – 6:2, 5:7, 5:7.

В полуфинале Цуренко сыграет против победительницы пары Джессика Пегула (США) – Ирина Бегу (Румыния).