Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Монтерей

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №7) вышла в полуфинал турнира в Монтерее (Мексика). В четвертьфинальном матче она переиграла представительницу Канады Лейлу Фернандес (WTA №126).

Счет матча 2-0 (6-4; 7-5) в пользу украинки, в активе которой два реализованных брейки. У ее соперницы шансов взять подачу соперницы было пять, но она ни одним не воспользовалась.

Элина Свитолина впервые в 2020 году выступит в полуфинале турнира WTA. В последний раз до этой стадии соревнований в Туре украинка доходила на Итоговом чемпионате в прошлом сезоне в Шэньчжэне.

Соперницей нашей спортсменки в полуфинале станет голландка Арранча Руис (WTA №76), для которой такая стадия соревнований стала первой в карьере. Что касается личных встреч, то пока счет 1-0 в пользу Арранчи (2011 год, турнир ITF).