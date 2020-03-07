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Значительная потеря: Кербер и Халеп снялись с турнира в Индиан-Уэллс из-за травм

Теннис
(2 голосов)

Теннисистки не выступят на соревнованиях

Значительная потеря: Кербер и Халеп снялись с турнира в Индиан-Уэллс из-за травм
UA-Футбол
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Румынская теннисистка Симона Халеп (WTA №2) и немецкая спортсменка Анджелик Кербер (WTA №21) не сыграют на турнире в американском Индиан-Уэллс.

Причиной этому стали травмы, которые они получили. Так вторая ракетка планеты повредила стопу, в то время как немка (которая является прошлогодней финалисткой турнира) имеет повреждения ноги. Кербер не сыграет и на соревнованиях в Майами, которые состоятся следующими.

Напомним, что ранее с турнира в Индиан-Уэллс снялись Виктория Азаренко и Даниэль Коллинс.

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В статье: Анжелик Кербер Симона Халеп
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