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Значительная потеря: Кербер и Халеп снялись с турнира в Индиан-Уэллс из-за травм
Теннисистки не выступят на соревнованиях
Румынская теннисистка Симона Халеп (WTA №2) и немецкая спортсменка Анджелик Кербер (WTA №21) не сыграют на турнире в американском Индиан-Уэллс.
Причиной этому стали травмы, которые они получили. Так вторая ракетка планеты повредила стопу, в то время как немка (которая является прошлогодней финалисткой турнира) имеет повреждения ноги. Кербер не сыграет и на соревнованиях в Майами, которые состоятся следующими.
Напомним, что ранее с турнира в Индиан-Уэллс снялись Виктория Азаренко и Даниэль Коллинс.
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Источник:Большой теннис Украины
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