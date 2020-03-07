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Кубок Дэвиса. Сборная Украины вырывает волевую победу в противостоянии с Китайским Тайбэем

Теннис
(2 голосов)

Илья Марченко принес нам победное очко

Кубок Дэвиса. Сборная Украины вырывает волевую победу в противостоянии с Китайским Тайбэем
UA-Футбол
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Мужская сборная Украины по теннису вырывает победу в матче Кубка Дэвиса против команды Китайского Тайбэя.

Триумфальное очко нашей команде принес Илья Марченко, который в решающем матче победил Цзэн Джуасиня со счетом 2-0 (6-3; 6-2).

Сергей Стаховский матчем ранее в трех сетовом противостоянии сумел одолеть У Дуньлиня со счетом 2-1 (7-6; 4-6; 6-3).

Свой следующий командный поединок "сине-желтые" проведут в сентябре этого года. Украинская сборная вместе с другими победителями плей-офф Первой Мировой группы и команды, которые проиграли на этой неделе в квалификации Davis Cup Finals-2020 года, будут бороться за путевки в квалификационный этап Финала Кубка Дэвиса-2021.

Напомним, что в прошлом сезоне в сентябре сборная Украины проиграла в гостях сборной Венгрии в матче за выход в квалификацию Davis Cup Finals.

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В статье: Сергей Стаховский Илья Марченко Кубок Дэвиса
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