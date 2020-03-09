Свитолина выиграла турнир в Монтеррее. Это первый титул Элины за 1,5 года

Финал в Мексике против 47-й ракетки мира Мари Боузковой стал для Элины Свитолиной самым продолжительным в карьере. Матч-бол украинка реализовала спустя 3 часа и 1 минуту после начала игры.

На старте матча Свитолина отыгралась со счета 0:2, а решающий брейк сделала в 12-м гейме, не позволив чешке подать на тайбрейк.

Во второй партии Свитолина при счете 2:1 могла уходить в отрыв, но не реализовала три брейк-поинта. Вскоре Боузкова взяла подачу украинки и без особых проблем довела сет до победной точки.

Решающий отрезок матча Свитолина начала с проигранного гейма на своей подаче. Элина не стала паниковать, а выдала серию из четырех подряд геймов! При счете 5:3 украинка не подала на титул, однако уже в следующем гейме зацепилась на приеме и воспользовалась своим первым же матч-болом.

Титул в Мексике стал для Элины Свитолиной первым с момента триумфа на Итоговом турнире осенью 2018 года. Украинка забрала чек на 43 тысячи долларов призовых и получила 280 рейтинговых очков.

Монтеррей. WTA International с призовым фондом $275,000. Финал

Элина Свитолина (Украина, 1) – Мари Боузкова (Чехия, 9) – 7:5, 4:6, 6:4