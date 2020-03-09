Коронавирус. Мастерс в Индиан-Уэллсе отменен впервые за 40 лет

В связи с обнаружением на юге штата первого случая заражения коронавирусом директор BNP Paribas Open Томми Хаас официально заявил, что турнир категорий АТР-1000 и WTA Premier Mandatory не состоится.

Соревнования в Индиан-Уэллсе должны были начаться 12 марта. Теперь организаторы турнира будут рассматривать вариант с другими датами.

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2020

В прошлом году титулы в Индиан-Уэллсе завоевали австриец Доминик Тим и канадка Бьянка Андрееску.

Мастерс в Индиан-Уэллсе проходит с 1974 года. Единственный раз победитель не был определен в 1980 году, когда из-за плохой погоды организаторы соревнований остановили турнир на полуфинальной стадии.