Коронавирус. Мастерс в Индиан-Уэллсе отменен впервые за 40 лет

В связи с обнаружением на юге штата первого случая заражения коронавирусом директор BNP Paribas Open Томми Хаас официально заявил, что турнир категорий АТР-1000 и WTA Premier Mandatory не состоится.

Соревнования в Индиан-Уэллсе должны были начаться 12 марта. Теперь организаторы турнира будут рассматривать вариант с другими датами.

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV