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Коронавирус. Мастерс в Индиан-Уэллсе отменен впервые за 40 лет

Теннис
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Крупнейший теннисный турнир в Калифорнии в этом году не состоится.

Коронавирус. Мастерс в Индиан-Уэллсе отменен впервые за 40 лет
Новина українською

В связи с обнаружением на юге штата первого случая заражения коронавирусом директор BNP Paribas Open Томми Хаас официально заявил, что турнир категорий АТР-1000 и WTA Premier Mandatory не состоится.

Соревнования в Индиан-Уэллсе должны были начаться 12 марта. Теперь организаторы турнира будут рассматривать вариант с другими датами.

В прошлом году титулы в Индиан-Уэллсе завоевали австриец Доминик Тим и канадка Бьянка Андрееску.

Мастерс в Индиан-Уэллсе проходит с 1974 года. Единственный раз победитель не был определен в 1980 году, когда из-за плохой погоды организаторы соревнований остановили турнир на полуфинальной стадии.

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В статье: Новак Джокович теннис
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