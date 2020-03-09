Свитолина поднялась в топ-25 Чемпионской гонки WTA

На прошлой неделе Элина Свитолина выиграла турнир WTA International в Монтеррее и вернулась в топ-5 мирового рейтинга. В Чемпионской гонке уроженка Одессы совершила прорыв на 43 позиции и расположилась на 21-й строке. От топ-8 Свитолину теперь отделяют чуть больше 400 очков.

Самой рейтинговой украинкой в Чемпионской гонке остается Даяна Ястремская – у нее 482 очка и промежуточное 18-е место.

Топ-10 Чемпионской гонки WTA. 9 марта 2020 года:

1 (1). Софья Кенин (США) – 2392

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 1760

3 (3). Эшли Барти (Австралия) – 1601

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 1350

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) – 1305

6 (6). Петра Квитова (Чехия) – 1300

7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) – 1225

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 915

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 805

10 (10). Екатерина Александрова (Россия) – 756

Ранее UA-Футбол сообщал, что Екатерина Бондаренко впервые с 2009 года выиграла парный турнир WTA.