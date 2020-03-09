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Нисикори: С моим локтем все в порядке, но я не готов вернуться на корт

Теннис
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Теннисист продолжает восстанавливаться от травмы

Нисикори: С моим локтем все в порядке, но я не готов вернуться на корт
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Японский теннисист Кей Нисикори рассказал о восстановлении после травмы локтя. В новом сезоне Нисикори был вынужден пропустить первый турнир "Большого шлема", Australian Open.

"С моим локтем всё в порядке, но моё тело ещё не готово к возвращению на корт. Я хорошо отдохнул, но теперь нужно набирать кондиции с нуля. Было грустно пропускать Открытый чемпионат Австралии, а теперь и Кубок Дэвиса. Но впереди другие крупные турниры. Пока всё складывается нормально, но я не успел восстановиться вовремя.

Уверен, что я скоро вернусь. Надеюсь, это случиться уже на турнире в Майами. Или же успею к началу сезона турниров на грунте", — цитирует Нисикори Tennis World USA.

Примечательно, что Нисикори в итоге ещё может принять участие в престижном турнире в Индиан-Уэллсе (США), который был перенесён из-за угрозы заражения коронавирусом.

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В статье: Кеи Нисикори
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