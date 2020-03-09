Японский теннисист раскритиковал пресс-службу турнира в Индиан-Уэллсе

Японский теннисист Таро Даниэль выразил недовольство работой пресс-службы турнира в Индиан-Уэллсе (США). Ранее стало известно, что турнир будет перенесён из-за угрозы распространения коронавируса. При этом теннисисты всю информацию узнают от социальных сетей.

Журналист Кристофер Клэри в своём "твиттере" сообщил, что игрокам предложат неделю оплаченного проживания и доступ к тренировочным кортам.

"Проблемы с передачей информации просто невероятные. Разве это нормально, что мы из "твиттера" узнаём о ситуации с гостиницей и тренировками?", — написал в своём твиттере японец.

Турнир в Индиан-Уэллсе отложили из-за угрозы коронавируса. Ранее стало известно об отмене трёх турниров серии "челленджер" в Китае (турниры WTA в Куньмине и Сиане, турнир ATP в Аньнине) из-за коронавируса. Три челленджера в Южной Корее были перенесены на более поздний срок.