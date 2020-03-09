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Организаторы Miami Open не планируют переносить турнир

Теннис
(1 голосов)

Он пройдет с 23 по 5 апреля

Организаторы Miami Open не планируют переносить турнир
Новина українською

Пресс-служба турнира серии "Мастерс" в Майами обнародовала официальное заявление в связи с с угрозой распространения заболевания, вызванного коронавирусом. Ранее появились слухи о возможной отмене турнира. Было объявлено также, что турнир в Индиан-Уэллсе (США) из-за ситуации с коронавирусом перенесён.

"Miami Open планируется провести по расписанию, с 23 марта по 5 апреля. Безопасность и вопросы здоровья остаются для нас приоритетом. Мы мониторим ситуацию с коронавирусом, действуем вместе с местными властями, а также властями штата и страны, взаимодействуем с организациями здравоохранения. Будем делать всё, чтобы обеспечить безопасность болельщиков, игроков и сотрудников", — говорится в заявлении.

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В статье: Miami Open
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