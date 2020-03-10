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Украина опустилась в рейтинге Кубка Дэвиса
Мужская сборная по теннису низко котируется в мире.
На прошлой неделе команда Андрея Медведева в Запорожье совершила камбэк со счета 0:2 и добыла волевую победу над командой Китайского Тайбэя.
Этот успех не помог Украине добиться прогресса в рейтинге Кубка Дэвиса. Команда опустилась на 35-е место, став жертвой стремительного прогресса Финляндии.
В рейтинге лучших сборных Кубка Дэвиса с большим отрывом от преследователей лидируют команды Франции и Хорватии.
1 (1). Франция –1364,5
2 (2). Хорватия – 1349,5
3 (3). Испания – 914,81
4 (4). Бельгия – 632,63
5 (6). США – 603,32
6 (9). Канада – 481,63
7 (7). Сербия – 465,13
8 (12). Германия – 424,19
9 (11). Италия – 423,26
10 (8). Великобритания – 417,5
…
35 (34). Украина – 180,5