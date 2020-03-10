Украина опустилась в рейтинге Кубка Дэвиса

На прошлой неделе команда Андрея Медведева в Запорожье совершила камбэк со счета 0:2 и добыла волевую победу над командой Китайского Тайбэя.

Этот успех не помог Украине добиться прогресса в рейтинге Кубка Дэвиса. Команда опустилась на 35-е место, став жертвой стремительного прогресса Финляндии.

В рейтинге лучших сборных Кубка Дэвиса с большим отрывом от преследователей лидируют команды Франции и Хорватии.

Топ-10 рейтинга Кубка Дэвиса. 9 марта 2020 года:

1 (1). Франция –1364,5

2 (2). Хорватия – 1349,5

3 (3). Испания – 914,81

4 (4). Бельгия – 632,63

5 (6). США – 603,32

6 (9). Канада – 481,63

7 (7). Сербия – 465,13

8 (12). Германия – 424,19

9 (11). Италия – 423,26

10 (8). Великобритания – 417,5

…

35 (34). Украина – 180,5