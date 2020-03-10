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Козлова начала сотрудничать с немецким тренером
Третья ракетка Украины решила сменить обстановку.
На пробной основе Екатерина Козлова начала сотрудничать с Кристофером Касом, который в мире тенниса известен по работе с немками Сабин Лисицки и Моной Бартель.
Изначально предполагалось, что тандем Козловой и Каса дебютирует в Индиан-Уэллсе, но из-за эпидемии коронавируса турнир в Калифорнии был перенесен на неопределенный срок.
Первый матч под руководством Каса Козлова проведет на следующей неделе на турнире WTA 125k в Гвадалахаре.
В текущем сезоне Екатерина Козлова отметилась выходом во второй раунд турнира в Хобарте. На Australian Open украинка проиграла в первом круге.