Козлова начала сотрудничать с немецким тренером

На пробной основе Екатерина Козлова начала сотрудничать с Кристофером Касом, который в мире тенниса известен по работе с немками Сабин Лисицки и Моной Бартель.

Изначально предполагалось, что тандем Козловой и Каса дебютирует в Индиан-Уэллсе, но из-за эпидемии коронавируса турнир в Калифорнии был перенесен на неопределенный срок.

Первый матч под руководством Каса Козлова проведет на следующей неделе на турнире WTA 125k в Гвадалахаре.

В текущем сезоне Екатерина Козлова отметилась выходом во второй раунд турнира в Хобарте. На Australian Open украинка проиграла в первом круге.