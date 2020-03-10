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В Испании все теннисные турниры пройдут без зрителей
Такое решение приняли из-за коронавируса
Федерация тенниса Испании объявила, что все турниры, которые проводятся на территории страны, состоятся без зрителей.
Такое решение принято из-за эпидемии коронавируса. Пока не определено, до какого времени будет действовать это решение. В апреле в Барселоне должен пройти турнир ATP, а в мае – один из крупнейших совместных турниров в Мадриде.
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