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Надаль может пропустить Мастерс в Майами

Теннис
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Вторая ракетка мира улетел на родину.

Надаль может пропустить Мастерс в Майами
Новина українською

На этой неделе Рафаэль Надаль должен был сыграть на первом Мастерсе сезона в Индиан-Уэллсе, но турнир в Калифорнии в связи с угрозой распространения коронавируса был отложен на неопределенный срок.

Организаторы турнира в Индиан-Уэллсе обеспечили игрокам проживание, питание и возможность тренироваться, но Надаль решил не оставаться в США и вернулся в Испанию.

Как сообщает ESPN, испанец может отказаться от возвращения в США даже в том случае, если Мастерс в Майами состоится в запланированные сроки.

Надаль в начале марта стал трехкратным победителем турнира АТР-500 в Акапулько. В финале грунтовый король со счетом 6:3, 6:2 обыграл американца Тэйлора Фрица.

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В статье: Рафаэль Надаль коронавирус
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