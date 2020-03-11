Надаль может пропустить Мастерс в Майами

На этой неделе Рафаэль Надаль должен был сыграть на первом Мастерсе сезона в Индиан-Уэллсе, но турнир в Калифорнии в связи с угрозой распространения коронавируса был отложен на неопределенный срок.

Организаторы турнира в Индиан-Уэллсе обеспечили игрокам проживание, питание и возможность тренироваться, но Надаль решил не оставаться в США и вернулся в Испанию.

Как сообщает ESPN, испанец может отказаться от возвращения в США даже в том случае, если Мастерс в Майами состоится в запланированные сроки.

Надаль в начале марта стал трехкратным победителем турнира АТР-500 в Акапулько. В финале грунтовый король со счетом 6:3, 6:2 обыграл американца Тэйлора Фрица.