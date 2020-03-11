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В Венгрии ввели чрезвычайное положение перед финалом Кубка Федерации

Теннис
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Соревнования должны были пройти с 14 по 19 апреля

В Венгрии ввели чрезвычайное положение перед финалом Кубка Федерации
Новина українською

Правительство Венгрии ввело чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. За последние недели подтверждено 13 случаев заражения, ещё 69 человек находятся на карантине, сообщает Bloomberg.

В числе мер предосторожности Венгрия запретила въезд в страну туристов из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана, ужесточён контроль на границах с Австрией и Словенией, а также запрещены собрания больше 100 человек в помещении и больше 500 – на открытом воздухе.

Напомним, с 14 по 19 апреля в Будапеште должна состояться финальная стадия Кубка Федерации.

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В статье: Кубок Федерации
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