В Венгрии ввели чрезвычайное положение перед финалом Кубка Федерации

Правительство Венгрии ввело чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. За последние недели подтверждено 13 случаев заражения, ещё 69 человек находятся на карантине, сообщает Bloomberg.

В числе мер предосторожности Венгрия запретила въезд в страну туристов из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана, ужесточён контроль на границах с Австрией и Словенией, а также запрещены собрания больше 100 человек в помещении и больше 500 – на открытом воздухе.

Напомним, с 14 по 19 апреля в Будапеште должна состояться финальная стадия Кубка Федерации.