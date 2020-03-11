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ФТУ отменила все национальные турниры
Данное ограничение будет действовать до 3 апреля
Федерация тенниса Украины до 3 апреля приостановила проведение национальных турниров. Об этом сообщила пресс-служба ФТУ.
В Федерации ссылаются на решение Кабинета министров, который из-за коронавируса ограничил проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек.
В ФТУ заявили, что начавшиеся турниры должны завершиться в заявленые сроки, а все остальные отмены или перенесены. Ситуацию по каждому турниру отдельно Федерация будет решать вместе с организаторами.
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Источник:XSport.ua
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