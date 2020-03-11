Надаль может пропустить турнир в Майами

Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение вернуться на родину после отмены "Мастерса " в Индиан-Уэллсе (США) из-за угрозы распространения коронавируса. ESPN сообщает, что вторая ракетка мира может пропустить "Мастерс" в Майами (США), старт которого запланирован на 25 марта.

Кроме "Мастерса" был также отменён выставочный турнир в Индиан-Уэллсе, в котором должен был сыграть Надаль.

Источник сообщает, что чешка Каролина Плишкова также намеревалась вернуться на родину, но передумала и осталась в Калифорнии, чтобы узнать решение о том, состоится ли турнир в Майами.