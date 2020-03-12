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Ястремская в спешке покинула США после обострения эпидемии коронавируса

Теннис
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Вторая ракетка Украины улетела из Штатов.

Ястремская в спешке покинула США после обострения эпидемии коронавируса
Новина українською

Даяна Ястремская была вынуждена срочно уехать из США после сегодняшнего заявления Дональда Трампа. Глава Вашингтона в связи с коронавирусом ввел 30-дневный запрет на выезд в США из всех стран Европы, за исключением Великобритании.

Ястремская в США планировала выступить на крупных турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. Соревнования в Калифорнии уже официально перенесены на неопределенный срок, ожидается, что и турнир во Флориде также не состоится.

Накануне в Испанию вернулся и Рафаэль Надаль, а сегодня последним рейсом в Европу улетел и первая ракетка мира Новак Джокович.

Ранее UA-Футбол сообщал, что коронавирус стал причиной приостановки сезона в НБА.

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В статье: Даяна Ястремская коронавирус
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