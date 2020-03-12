Марченко пробился в четвертьфинал в Нур-Султане

В третьем круге челленджера с призовым фондом $54 160 Марченко в борьбе прошел россиянина Алексея Захарова (7:5, 7:6).

В первом сете решающий брейк Марченко сделал при счете 5:5. Во второй партии Илья позволил сопернику вернуться в игру со счета 0:2, затем в 12-м гейме на своей подаче отыграл два сет-бола и добил Захарова на тайбрейке.

Выход в четвертьфинале в Нур-Султане позволил Марченко в онлайн версии рейтинга АТР вернуться в топ-200.

Следующим соперником Ильи Марченко в Казахстане станет голландец Йеспер де Йонг.

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