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Марченко пробился в четвертьфинал в Нур-Султане
Илья Марченко одержал вторую победу на кортах в Казахстане.
В третьем круге челленджера с призовым фондом $54 160 Марченко в борьбе прошел россиянина Алексея Захарова (7:5, 7:6).
В первом сете решающий брейк Марченко сделал при счете 5:5. Во второй партии Илья позволил сопернику вернуться в игру со счета 0:2, затем в 12-м гейме на своей подаче отыграл два сет-бола и добил Захарова на тайбрейке.
Выход в четвертьфинале в Нур-Султане позволил Марченко в онлайн версии рейтинга АТР вернуться в топ-200.
Следующим соперником Ильи Марченко в Казахстане станет голландец Йеспер де Йонг.
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