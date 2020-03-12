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АТР и WTA могут приостановить сезон на шесть недель

Теннис
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Эпидемия коронавируса рушит теннисный сезон.

АТР и WTA могут приостановить сезон на шесть недель
Новина українською

Авторитетный журналист The New York Times Марк Стайн в Твиттере сообщает, что в АТР и WTA рассматривают вариант с приостановкой сезона на ближайшие шесть недель – как минимум до середины апреля.

Стайн отмечает, что в АТР далеко продвинулись в обсуждении этого вопроса. Соревнования в календаре АТР-тура не возобновятся ранее 27 апреля.

Если информация подтвердится, что АТР и WTA кроме Индиан-Уэллса придется отменить крупные турниры в Майами, Барселоне, Монте-Карло и Штутгарте.

Ранее из-за коронавируса был перенесен на неопределенный срок Финал Кубка Федерации в Будапеште. Матч Кубка Федерации между сборными Японии и Украины также не состоится.

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В статье: WTA АТР
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