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Впервые в истории. Турнир в Майами официально отменен

Теннис
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На кортах Флориды тенниса не будет.

Впервые в истории. Турнир в Майами официально отменен
Новина українською

Крупный турнир категории АТР-1000 и WTA Premier Mandatory в Майами из-за пандемии коронавируса официально отменен. Это решение было принято мэрией города.

Отметим, что еще до опубликования официальной информации США покинули многие топ-игроки, включая Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

Ранее из-за коронавируса был отменен турнир в Индиан-Уэллсе. Также на неопределенный срок отложен Финал Кубка Федерации и матчи плей-офф.

Miami Open ежегодно проводился с 1985 года. В прошлом году на кортах Флориды победили Роджер Федерер и Эшли Барти.

Ранее UA-Футбол сообщал, что АТР и WTA могут приостановить сезон на шесть недель.

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В статье: теннис коронавирус
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