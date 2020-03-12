Впервые в истории. Турнир в Майами официально отменен

Крупный турнир категории АТР-1000 и WTA Premier Mandatory в Майами из-за пандемии коронавируса официально отменен. Это решение было принято мэрией города.

Отметим, что еще до опубликования официальной информации США покинули многие топ-игроки, включая Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

Ранее из-за коронавируса был отменен турнир в Индиан-Уэллсе. Также на неопределенный срок отложен Финал Кубка Федерации и матчи плей-офф.

Miami Open ежегодно проводился с 1985 года. В прошлом году на кортах Флориды победили Роджер Федерер и Эшли Барти.

Ранее UA-Футбол сообщал, что АТР и WTA могут приостановить сезон на шесть недель.