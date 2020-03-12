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Официально. АТР прервала сезон на 6 недель

Теннис
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Мужской тур уходит на карантин.

Официально. АТР прервала сезон на 6 недель
Новина українською

В связи с пандемией коронавируса Ассоциация теннисистов-профессионалов отменила турниры всех уровней, запланированные на ближайшие шесть недель.

В календаре АТР-тура до мая должны были состояться три Мастерса (Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло). Также отменены грунтовые турниры в Хьюстоне, Марракеше, Барселоне и Будапеште.

Решение АТР о приостановке всех турниров является незамедлительным. Таким образом, челленджеры в Казахстане и ЮАР, проходящие на этой неделе, не будут завершены.

В АТР продолжают изучать вопрос с рейтингом. В течение периода приостановки рейтинговые очки не будут начисляться на турнирах любого уровня.

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В статье: АТР коронавирус
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