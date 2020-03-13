В WTA не будут играть как минимум пять недель

Женская теннисная ассоциация (WTA) в связи с пандемией коронавируса по примеру АТР не стала централизованно приостанавливать свой календарь до конца апреля, но играть в WTA-туре все равно не будут.

WTA отменила только турнир в Боготе (6-12 апреля). Остальные турниры, запланированные на ближайшие пять недель, были перенесены на неопределенный срок силами местных властей.

Список отмененных турниров в календаре WTA-тура следующий: Индиан-Уэллс, Майами, Чарльстон, Богота, финал Кубка Федерации в Венгрии и Прага.

Женский тур может возобновиться на ранее 20 апреля. На этот день запланирован старт турниров в Штутгарте и Стамбуле.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Илья Марченко пробился в четвертьфинал в Нур-Султане.