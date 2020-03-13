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Восьмой этап Кубка мира будет завершен

Теннис
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Спортсмены не выступят в сингл-миксте и эстафете

Восьмой этап Кубка мира будет завершен
Новина українською

Восьмой этап Кубка мира в Контиолахти, Финляндия, завершится без двух гонок. После указания финских властей, IBU вынужден был отказаться от проведения смешанной эстафеты и сингл-микста из-за пандемии коронавируса.

Таким образом гонка преследования 14 марта станет последней в сезоне, так как этап в Осло также был отменен.

Напомним, что предыдущий этап в Нове-Место проходил без зрителей, но украинские фанаты все же пробрались к трассе.

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В статье: Кубок мира по биатлону
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Источник:
XSport.ua
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