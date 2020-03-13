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Организаторы Ролан Гаррос не намерены отменять турнир

Теннис
(1 голосов)

Он пройдет с 18 мая по 7 июня

Организаторы Ролан Гаррос не намерены отменять турнир
Новина українською

Организаторы грунтового турнира "Большого шлема" — "Ролан Гаррос" не думают об отмене соревнований.

"До "Ролан Гаррос" ещё несколько месяцев. Сейчас мы не намерены отменять турнир. Федерация тенниса Франции, как сторона, несущая ответственность, будет следовать указаниям правительства страны при принятии каких-либо решений", — сообщает пресс-служба Открытого чемпионата Франции на своей странице в "Твиттере".

Ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции были отменены крупнейшие турниры в Индиан-Уэллсе и Майами. АТР заявила о приостановлении всех турниров на ближайшие шесть недель.

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В статье: Ролан Гаррос
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