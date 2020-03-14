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Серена Уильямс: Проведу следующие шесть недель наедине
Комментарий американки
Американская теннисистка, экс-первая ракетка мира Серена Уильямс рассказала своим поклонникам о планах на свободное от соревнований время. Соответствующее обращение она опубликовала на своей официальной странице в Instagram:
"Проведу следующие шесть недель в одиночестве. Буду женой. Буду мамой. Готовить. Убирать. Генеральная уборка. Маски для лица. Уроки макияжа. Расскажу, как все пройдет.
Берегите себя. Это серьезно "
Через некоторое время американка написала: "Первый день? Два раза поспала. Мешок попкорна. В принципе, все. Ничего не готовила, не убирала. Завтра снова начну тренироваться".