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Серена Уильямс: Проведу следующие шесть недель наедине

Теннис
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Комментарий американки

Серена Уильямс: Проведу следующие шесть недель наедине
UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка, экс-первая ракетка мира Серена Уильямс рассказала своим поклонникам о планах на свободное от соревнований время. Соответствующее обращение она опубликовала на своей официальной странице в Instagram:

"Проведу следующие шесть недель в одиночестве. Буду женой. Буду мамой. Готовить. Убирать. Генеральная уборка. Маски для лица. Уроки макияжа. Расскажу, как все пройдет.

Берегите себя. Это серьезно "

Через некоторое время американка написала: "Первый день? Два раза поспала. Мешок попкорна. В принципе, все. Ничего не готовила, не убирала. Завтра снова начну тренироваться".

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В статье: Серена Уильямс
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