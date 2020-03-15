Даяна Ястремская: Характер и дух, которые у меня есть - это с детства

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №25) рассказала о своих целях на будущее и о том, как начала заниматься теннисом. Ее слова цитирует Tennis World USA:

"Моя цель сейчас - улучшить себя на корте и за его пределами, быть более дисциплинированной, зайти в топ-20 мирового рейтинга и выиграть турнир Большого шлема. Моя мечта - просто быть счастливым человеком в повседневной жизни.

Характер и дух, которые у меня есть сейчас, это с детства. Я занималась теннисом, плаванием, танцами, гимнастикой, пением. Мне очень нравятся те занятия, где можно выплеснуть всю свою энергию. На первую тренировку по теннису я пошла с дедушкой. Вскоре я поняла, что у меня лежит душа к этому виду спорта, и я действительно хочу увидеть себя в нем" - сказала Даяна.

Напомним, что ранее турнир в Штутгарте был отменен из-за коронавируса.