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Ястремская и Костюк дебютировали на TikTok. ВИДЕО

Теннис
(2 голосов)

Украинские теннисистки весело проводят свободное время.

Ястремская и Костюк дебютировали на TikTok. ВИДЕО
Новина українською

Пандемия коронавируса парализовала мировой теннис и отправила спортсменов на внеплановый отпуск. Кто-то продолжает тренироваться и ждать хороших новостей, а кто-то решил посвятить свободное время новым увлечениям.

Даяна Ястремская и Марта Костюк зарегистрировались на популярном видеохостинге TikTok и уже порадовали своих зрителей первыми роликами. Посмотрите, как мило Костюк репетирует синхронный танец со своей младшей сестрой.

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В статье: Марта Костюк Даяна Ястремская
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