Ястремская и Костюк дебютировали на TikTok. ВИДЕО

Пандемия коронавируса парализовала мировой теннис и отправила спортсменов на внеплановый отпуск. Кто-то продолжает тренироваться и ждать хороших новостей, а кто-то решил посвятить свободное время новым увлечениям.

Даяна Ястремская и Марта Костюк зарегистрировались на популярном видеохостинге TikTok и уже порадовали своих зрителей первыми роликами. Посмотрите, как мило Костюк репетирует синхронный танец со своей младшей сестрой.