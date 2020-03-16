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Ястремская и Костюк дебютировали на TikTok. ВИДЕО
Украинские теннисистки весело проводят свободное время.
Пандемия коронавируса парализовала мировой теннис и отправила спортсменов на внеплановый отпуск. Кто-то продолжает тренироваться и ждать хороших новостей, а кто-то решил посвятить свободное время новым увлечениям.
Даяна Ястремская и Марта Костюк зарегистрировались на популярном видеохостинге TikTok и уже порадовали своих зрителей первыми роликами. Посмотрите, как мило Костюк репетирует синхронный танец со своей младшей сестрой.
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Источник:Большой теннис Украины
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