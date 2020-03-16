Австралийский теннисист подозревает, что у него коронавирус

"Со вторника я чувствую себя не очень. У меня и так была одышка, иммунитет подкошен. Сейчас я нахожусь в Майами, я изолировался, как мне советовали. Меня еще не проверяли на коронавирус, но у меня все симптомы", - приводит слова Томича News.com.au.

Томич подозревает, что мог подхватить коронавирус в Мексике. На прошлой неделе четвертьфиналист Уимблдона-2011 играл на челленджере в Монтеррее, проиграв в матче второго круга Александара Вукичу (4:6, 4:6).

Бернард Томич может стать первым теннисистом из топ-300 с подтверждением коронавируса.

Ранее UA-Футбол сообщал, что турнир в Штутгарте не состоится из-за коронавируса.