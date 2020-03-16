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Сезон в WTA-туре возобновится не ранее мая

Теннис
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Женский теннис продлил карантин.

Сезон в WTA-туре возобновится не ранее мая
Новина українською

Женская теннисная ассоциация на официальном уровне сообщила, что из-за пандемии коронавируса турниры в Штутгарте, Стамбуле и Праге не состоится.

"На данный момент турниры WTA приостановлены до 2 мая. В течение следующей недели мы примем решение по поводу остальных европейских турниров на грунте. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и ее влиянием на тур", - говорится в заявлении WTA.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены турниры в Индиан-Уэллсе, Майами, Чарльстоне и Боготе. Также WTA на неопределенный срок перенесла Финал Кубка Федерации в Будапеште.

Таким образом, грунтовая часть сезона в 2020 году может продлиться всего четыре недели. На данный момент в календаре WTA-тура до Ролан Гаррос не отмененными остаются только четыре турнира – в Мадриде, Риме, Страсбурге и Рабате.

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В статье: WTA коронавирус
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