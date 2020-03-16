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Тренер Федерера - об отмене турниров: Шахматы спасут нас всех
Тренер пошутил на тему коронавируса
Бывший теннисист Иван Любичич, являющийся в настоящее время тренером швейцарца Роджера Федерера, пошутил на тему отмены турниров из-за угрозы распространения коронавируса. Любичич предположил, что любителей спорта спасёт шахматный турнир претендентов, который будет проходить в Екатеринбурге.
"Шахматы спасут нас всех (или сведут с ума!) в ближайшее время. Завтра, я надеюсь, начнётся международный турнир претендентов по шахматам. Победитель в декабре сыграет за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсеном. Это достаточно простые слова для тех, кто не любит шахматы. Всем оставаться дома!" — написал в своём "твиттере" Любичич.
Ранее стало известно, что теннисные турниры не будут проводиться в ближайшие шесть недель.