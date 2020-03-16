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Кори Гауфф начала сбор пожертвований на борьбу с коронавирусом

Теннис
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Теннисистка уже насобирала 700 долларов

Кори Гауфф начала сбор пожертвований на борьбу с коронавирусом
Новина українською

52-я ракетка мира Кори Гауфф запустила сбор пожертвований на борьбу с коронавирусом.

"Я знаю, что сейчас пандемия коронавируса кажется непреодолимой, но мы можем помочь, изменить ситуацию к лучшему и обеспечить безопасность людей по всему миру.

Я собираю средства на поддержку борьбы ЮНИСЕФ с коронавирусом", – объявила Гауфф в твиттере.

Американка открыла сбор 13 марта – в свой 16-й день рождения. За это время 25 человек в сумме пожертвовали около $700, на данный момент планируется собрать $5 000.

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В статье: Кори Гауфф
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