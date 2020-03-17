Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В мире набирает популярность "оконный" теннис
Коронавирус стал причиной появления нового вида спорта.
Смертоносная эпидемия поставила на паузу мировой теннис, но в это непростое время люди все равно находят возможность уделять время своей любимой игре.
В Италии и Франции энтузиасты практикуются в «оконном» теннисе. Так и коронавирус не подхватишь, и навыки игры с лета не потеряешь.
From Italy ???????? to France ????????...— ITF (@ITF_Tennis) March 16, 2020
Window tennis is going international! ???? pic.twitter.com/8KwHplMYtp
Единственная проблема – в случае ошибки мяч навсегда потерян. Зато помогает в сохранении концентрации.
In testing times, nothing can stop a spontaneous game of tennis... pic.twitter.com/Epx900Y4Vu— ITF (@ITF_Tennis) March 16, 2020