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В мире набирает популярность "оконный" теннис

Теннис
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Коронавирус стал причиной появления нового вида спорта.

В мире набирает популярность "оконный" теннис
Новина українською

Смертоносная эпидемия поставила на паузу мировой теннис, но в это непростое время люди все равно находят возможность уделять время своей любимой игре.

В Италии и Франции энтузиасты практикуются в «оконном» теннисе. Так и коронавирус не подхватишь, и навыки игры с лета не потеряешь.

Единственная проблема – в случае ошибки мяч навсегда потерян. Зато помогает в сохранении концентрации.

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В статье: теннис коронавирус
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