Директор турнира в Монте-Карло: Мы вернёмся 10 апреля 2021 года

Директор турнира в Монте-Карло (Монако) Желько Франулович прокомментировал отмену соревнований в связи с пандемией коронавируса.

"Отмена опечалила не только меня и моих коллег, которые усердно работали над подготовкой в этом году, но и спортсменов, которые любят наш турнир, наших партнёров, публику и зрителей по всему миру. Но в этом случае здоровье является приоритетом, мы не хотели рисковать.

Была ли возможность провести турнир без зрителей? Нет, в ATP приняли решение отменить турниры на шесть недель, не было другого возможного варианта. Это правильное решение, потому что здоровье теннисистов и зрителей – первостепенный вопрос. Ситуация повсеместно ухудшается. Через шесть недель мы увидим, что будет дальше.

Перенести турнир? Нет, мы не будем просить другие даты. Мы вернёмся 10 апреля 2021 года с предельно высокой мотивацией", – приводит слова Франуловича L’Equipe.