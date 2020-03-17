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Организаторы Ролан Гаррос перенесли турнир на конец сентября

Теннис
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Турнир пройдет с 20 сентября по 4 октября

Организаторы Ролан Гаррос перенесли турнир на конец сентября
Новина українською

Пресс-служба Открытого чемпионата Франции по теннису объявила о переносе турнира из-за угрозы коронавируса. Теперь "Ролан Гаррос" будет проходить с 20 сентября по 4 октября.

Предполагалось, что турнир начнётся 18 мая. Но организаторы опасаются, что к этому времени не удастся организовать соревнования.

"Это сложное, но смелое решение, которые мы приняли во время столь необычного периода. Мы должны поступать ответственно, должны проявлять солидарность в борьбе за здоровье и безопасность", — сказал президент Французской федерации тенниса Бернар Гудичелли.

Из-за переноса "Ролан Гаррос" будет проходить в одно время с турнирами в Метце (Франция), Санкт-Петербурге (Россия), Софии (Болгария), Чжухае (Китай) и Чэнду (Китай). Также в это же время в Бостоне (США) будет проходить Кубок Лэйвера.

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В статье: Ролан Гаррос
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