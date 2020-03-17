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Халеп пожертвует медицинское оборудование на борьбу с коронавирусом

Теннис
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Теннисистка сделала огромный вклад для своей страны

Халеп пожертвует медицинское оборудование на борьбу с коронавирусом
Новина українською

Румынская теннисистка Симона Халеп сообщила, что пожертвует медицинское оборудование для борьбы с угрозой распространения коронавируса.

"Мы очень благодарны медицинским работникам за их смелость в столь сложное время. Я хочу помогать свой стране, поэтому решила пожертвовать медицинское оборудование. Думайте о своей безопасности и заботьтесь друг о друге", — сказала Халеп в видеоролике в своём "твиттере".

Напомним, что организаторы Ролан Гаррос перенесли турнир на конец сентября.

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В статье: Симона Халеп
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