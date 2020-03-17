Организаторы Уимблдона не будут менять сроки проведения турнира

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) сообщил, что сроки проведения Уимблдона пока остаются прежними, несмотря на пандемию коронавируса.

"Мы продолжаем мониторить ситуацию с коронавирусом. Плотно взаимодействуем с властями и организациями здравоохранения.

Продолжаем планировать проведение турнира на травяном газоне. Приоритетом для нас является обеспечение безопасности и сохранение здоровья всех участников, сотрудников и фанатов. Будем и дальше следить за ситуацией", — говорится на сайте Уимблдона.

Турнир "Большого шлема" запланирован на период с 29 июня по 12 июля 2020 года.