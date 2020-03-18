Свитолина недоумевает. Украинка отреагировала на перенос Ролан Гаррос

Накануне организаторы Открытого чемпионата Франции официально объявили, что из-за пандемии коронавируса турнир переносится на осень. При этом между завершением US Open и стартом Ролан Гаррос всего одна неделя. Кроме того, в это же время в Бостоне планируется очередной розыгрыш популярного командного турнира Кубок Лэйвера.

Реакция Элины Свитолиной на перенос грунтового Шлема не нуждается в дополнительных комментариях:

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина в начале марта стала чемпионкой турнира в Мексике.