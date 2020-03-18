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Свитолина недоумевает. Украинка отреагировала на перенос Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

У первой ракетки страны нет слов.

Свитолина недоумевает. Украинка отреагировала на перенос Ролан Гаррос
Новина українською

Накануне организаторы Открытого чемпионата Франции официально объявили, что из-за пандемии коронавируса турнир переносится на осень. При этом между завершением US Open и стартом Ролан Гаррос всего одна неделя. Кроме того, в это же время в Бостоне планируется очередной розыгрыш популярного командного турнира Кубок Лэйвера.

Реакция Элины Свитолиной на перенос грунтового Шлема не нуждается в дополнительных комментариях:

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина в начале марта стала чемпионкой турнира в Мексике.

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В статье: Элина Свитолина Ролан Гаррос коронавирус
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