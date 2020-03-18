Ролан Гаррос перенес турнир, не посоветовавшись с АТР и WTA

Накануне руководство Открытого чемпионата Франции официально сообщило, что в связи с пандемией коронавируса Ролан Гаррос-2020 перенесен на конец сентября.

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон назвал решение Ролан Гаррос безумием.

"Поведение Ролан Гаррос идет вразрез с идей сотрудничества в туре. Есть календарь.

Мы всегда стараемся сделать так, чтобы все были в выигрыши, а они ни с кем не посоветовались. Это эгоизм", - сказал Саймон для The New York Times.

Известно, что директор Ролан Гаррос Ги Форже обсуждал перенос турнира с 12-кратным победителем Рафаэлем Надалем. При этом в АТР о решении французов узнали в последний момент.